https://static.news.ru/photo/a709a82c-5e26-11ea-87af-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Кабинет министров Украины во главе с Алексеем Гончаруком недостаточно усердно работает. Такое мнение высказал президент страны Владимир Зеленский.

По его словам, это первое правительство, в котором нет коррупции, однако этого мало.

Нужны новые мозги и новые сердца, — заявил глава государства, выступая на внеочередном заседании Верховной рады.

При этом он отметил, что в кабмине работают люди, который знают своё дело, но им нужно больше работать, передаёт ТАСС.

Ранее репортёры Kyiv Post сообщили, что бизнесмен Сергей Тигипко может сменить Гончарука на должности главы кабинета министров Украины. По сведениям журналистов, в настоящее время ведутся соответствующие переговоры.

Как писал NEWS.ru, отношения президента страны Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука мог расстроить олигарх Игорь Коломойский. Крупному бизнесмену не понравилось, что глава кабмина начал снимать с постов в энергокомпаниях доверенных лиц Коломойского.