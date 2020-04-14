Зеленский: радиационный фон в Киеве и области в пределах нормы

https://static.news.ru/photo/6cfb866c-7e7b-11ea-bf87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Farnsworth/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что радиационный фон в Киеве и области находится в пределах нормы. Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения не повлиял на экологическую ситуацию в столице.

Мы помним уроки 26 апреля 1986 года. И никто не будет скрывать от вас правду. Сейчас правда заключается в том, что ситуация там контролируется, — отметил глава государства.

По его словам, угрозы для атомной электростанции и хранилища отработанного топлива нет. Пожар ликвидирован. Кроме того, полиция уже задержала виновных в этом ЧП.

13 апреля огонь подошёл на расстояние в два километра к хранилищам с радиоактивными отходами. Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявлял, что возгорание хранилищ для отработанного ядерного топлива полностью исключено, поскольку они сделаны из несгораемых конструкций.

Украинские власти считают, что поджог в зоне отчуждения могли устроить сталкеры. Полиция Киевской области задержала 27-летнего жителя села Раговка. Мужчина объяснил, что подпалил траву и мусор на территории Чернобыльской зоны отчуждения ради забавы.

14 апреля пожар в Чернобыльской зоне отчуждения был ликвидирован, писал NEWS.ru.