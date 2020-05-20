Зеленский: Путин не хочет говорить о Крыме

https://static.news.ru/photo/9e4465a0-9ac7-11ea-bb6f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Офіс Президента України/facebook.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсуждал вопрос Крыма во время переговоров «нормандской четвёрки» с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и лидером Франции Эммануэлем Макроном. По его словам, российский глава Владимир Путин не хочет обсуждать эту тему.

Политик отметил, что постоянно поднимает вопрос на переговорах с представителями Соединённых Штатов, Европейского союза и Канады, передаёт RNS. Он напомнил, что государственный секретарь США Майкл Помпео говорил о невозможности снять санкции с РФ до возвращения полуострова. Украинский лидер отметил, что такая стратегия сейчас является единственной для решения этой проблемы.

К сожалению, должен констатировать, когда была первая встреча в «нормандском формате», мы с Меркель и с президентом Франции поднимали этот вопрос. И честно, я сказал это Путину. Я чувствую, что Россия не хочет оговаривать этот вопрос, — подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru писал, что украинский президент Владимир Зеленский назвал необходимостью прямые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Он заявил, что готов к диалогу по ситуации в Донбассе в любом формате.