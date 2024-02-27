Зеленский отложил новую волну мобилизации на Украине

Фото: Serhii Hudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Новая волна мобилизации на Украине будет отложена до проведения аудита в ВСУ, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN. По его словам, этим займется главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский.

Нет, мы не говорим об этом (возможном расширении мобилизации. — NEWS.ru) до того момента, пока главнокомандующий не проведет аудит, — сказал он.

Ранее Зеленский продлил военное положение в стране до 13 мая 2024 года. То же самое украинский лидер сделал и со всеобщей мобилизацией, исключив тем самым проведение весенних выборов, связанных с окончанием срока полномочий президента.

В то же время украинский президент подписал закон о демобилизации военных срочной службы. Согласно его содержанию, срочники освобождаются от службы и будут отправлены в запас. Также военные не могут быть призваны на службу по мобилизации в течение 12 месяцев со дня увольнения в запас.

Там временем на пресс-конференции в Киеве 25 февраля Зеленский заявил, что с начала СВО Украина потеряла 31 тысячу военнослужащих. В ответ на это газета The New York Times напомнила, что еще летом прошлого года Вашингтон оценивал потери армии Украины в 70 тысяч человек.