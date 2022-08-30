Зеленский провел встречу с генеральным директором МАГАТЭ

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в Киеве, сообщает CNN. Зеленский выразил надежду, что делегация поможет избежать ядерной угрозы в глобальном масштабе. Украинский лидер также отметил, что район Запорожской АЭС должен стать демилитаризованной зоной и перейти под полный контроль Киева.

Наверное, сегодня это один из самых приоритетных вопросов относительно безопасности Украины и мира, — сказал Зеленский.

Зеленский отдельно сказал Гросси, что миссия МАГАТЭ на Украине является срочной. Киев хочет, чтобы команда агентства по атомной энергии «сделала больше», чем просто провела инспекцию на Запорожской АЭС.

30 августа миссия МАГАТЭ с рабочим визитом прибыла в Киев. Делегаты были замечены репортерами телеканала у одного из киевских отелей.

В группу миссии, возглавляемую генеральным директором организации Рафаэлем Гросси, вошли 14 экспертов из Польши, Литвы, Сербии, Китая, Франции, Италии, Иордании, Мексики, Албании и Северной Македонии. При этом представителей Великобритании, США и России в ней нет.

Миссия МАГАТЭ на ЗАЭС продлится с 31 августа по 3 сентября. Группа экспертов займется оценкой ущерба от обстрелов, проверит системы безопасности станции и состояние персонала. Делегация может привезти необходимые устройства для определения уровня радиации.