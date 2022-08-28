Зеленский провел секретное совещание по ситуации на фронте

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский провел секретное совещание с сотрудниками из сферы безопасности страны, сообщили в офисе главы Украины. Тема совещания была посвящена ситуации на фронте. На встрече присутствовали главы украинских войск, разведывательных органов, главы Минобороны, МВД и СБУ.

Зеленский провел совещание в режиме «секретно» с представителями секторов обороны и безопасности. Участники заслушали информацию об оперативной обстановке на фронте, — говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме фронтовой обстановки участники совещания обсудили потребности войск и координацию с «партнерами» Украины, а также рассмотрели исполнение предварительных приказов Зеленского.

Ранее немецкий журнал Handelsblatt предрек Зеленскому и его команде глубокий политический кризис грядущей зимой. Там подчеркнули, что до начала конфликта Зеленский и руководитель его офиса, бывший кинопродюсер Андрей Ермак занимались микроменеджментом, стараясь лично вмешиваться в государственные процессы.