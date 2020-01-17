Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение в ближайшие два дня будут обсуждать кандидатов на пост премьер-министра и состав нового правительства.
Наряду с этим у главы государства на 18 и 19 января запланированы по меньшей мере два рабочих совещания, а также зарубежные консультации по телефону. Об этом
Ранее стало известно, что премьер Украины Алексей Гончарук подал в отставку. Своё решение покинуть данный пост он объяснил недавним скандалом, связанным с публикацией аудиозаписей его разговоров.
Как писал NEWS.ru запись была сделана в декабре 2019 года, предположительно во время проводимого Гончаруком совещания. На ней человек с голосом, похожим на голос премьера, говорит о том, что Зеленский обладает «примитивным» пониманием экономики. Кроме того, он заявляет, что у главы государства «туман в голове».
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