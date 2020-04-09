Зеленский прошёл тестирование на коронавирус

https://static.news.ru/photo/f09a2070-7a46-11ea-8a4a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сдал тест на наличие коронавирусной инфекции после того, как COVID-19 подтвердился у народного депутата Сергея Шахова. Об этом рассказал заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

Все, кто с депутатом там пересекался, — всем сделали тестирования. В том числе премьер-министру. И президенту? По-моему, да. И президенту сделали, руководителю Офиса, замам сделали, — пояснил он «Интерфаксу».

Собеседник агентства уточнил, что тесты на коронавирус были сделаны руководителю Офиса президента Андрею Ермаку и его заместителям. В случае подтверждения инфекции у кого-либо из аппарата главы государства, их госпитализируют в Александровскую больницу.

Тимошенко отметил, что сейчас целях безопасности президент проводит совещания в режиме видеоконференции.

Ранее NEWS.ru писал, что украинские врачи за сутки выявили 224 случая заражения коронавирусом. Это максимальный показатель за всё время эпидемии. По состоянию на 9 апреля на Украине зарегистрировано 1892 лабораторно подтверждённых случая COVID-19, из них 748 человек госпитализированы.