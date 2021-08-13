Зеленский прокомментировал смерть мэра Кривого Рога

Фото: Volodymyr Zelensky/via Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский на переговорах с главой Белого дома Джо Байденом и канцлером Германии Ангелой Меркель затронет несколько тем, которые кажутся Киеву наиболее важными. Об этом рассказал пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

Он в эфире телеканала «Дом» подчеркнул, что глава государства намерен реанимировать зашедшие в тупик переговоры по Донбассу. Однако, по его словам, всё упирается в «волю России». Кроме того, Зеленский обеспокоен...