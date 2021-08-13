16+

Рубрики

Медиа

Архив

Европа

Зеленский прокомментировал смерть мэра Кривого Рога

19:59, 15 августа 2021
Зеленский прокомментировал смерть мэра Кривого Рога Владимир Зеленский Фото: Volodymyr Zelensky/via Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на новость о смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова. Украинский лидер решил взять резонансное дело под свой контроль. Об этом он написал в Facebook.

Уже завтра политику представят отчёт о первых результатах расследования.

У нас будет конкретная и проверенная информация после экспертизы и первых шагов следствия. Я буду держать это дело на личном контроле, — отметил глава государства.

Он также выразил соболезнования родным погибшего.

Информация о смерти градоначальника первоначально появилась в соцсетях. Позднее губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко подтвердил её. Тело Павленко обнаружили на веранде дома в селе Вольном. Рядом с ним было ружьё. Рассматриваются две версии его гибели. В настоящее время идёт следствие.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео