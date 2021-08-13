Зеленский прокомментировал смерть мэра Кривого Рога
Анастасия Дубинина
Анастасия Дубинина
19:59, 15 августа 2021
Владимир ЗеленскийФото: Volodymyr Zelensky/via Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на новость о смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова. Украинский лидер решил взять резонансное дело под свой контроль. Об этом он написал в Facebook.
Уже завтра политику представят отчёт о первых результатах расследования.
У нас будет конкретная и проверенная информация после экспертизы и первых шагов следствия. Я буду держать это дело на личном контроле, — отметил глава государства.
Он также выразил соболезнования родным погибшего.
Информация о смерти градоначальника первоначально появилась в соцсетях. Позднее губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко подтвердил её. Тело Павленко обнаружили на веранде дома в селе Вольном. Рядом с ним было ружьё. Рассматриваются две версии его гибели. В настоящее время идёт следствие.