Зеленский продлил срок действия военного положения на Украине

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Срок действия военного положения на Украине продлевается с 26 марта на 30 суток. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Зеленский, сообщается на сайте Верховной рады.

В украинском парламенте уточнили, что Зеленский подписал 20 марта более 10 законов. В их числе и тот, который предусматривает продление военного положения.

Этим законом продлён срок действия военного времени в Украине с 05:30 26 марта 2022-го сроком на 30 суток, — говорится в сообщении.

Зеленский ввёл военное положение на Украине 24 февраля, когда президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации сопредельного государства. Целью операции он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Позднее украинский лидер внёс в Раду закон о продлении военного положения. Парламентарии приняли его 15 марта.