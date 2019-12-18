https://static.news.ru/photo/8cc26026-219a-11ea-ab51-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении на год закона «Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

Возвращён с подписью от президента, — сообщается на сайте Верховной рады.

Согласно документу до конца 2020 года продлевается на один год возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Ранее за решение продлить Донбассу особый статус проголосовали 320 депутатов Верховной Рады при необходимых 226 голосах.