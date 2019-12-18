Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении на год закона «Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».
Возвращён с подписью от президента, —
сообщаетсяна сайте Верховной рады.
Согласно документу до конца 2020 года продлевается на один год возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
Ранее за решение продлить Донбассу особый статус проголосовали 320 депутатов Верховной Рады при необходимых 226 голосах.
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