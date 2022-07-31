Зеленский призвал жителей Донецкой области эвакуироваться

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Зеленский записал видеообращение к жителям подконтрольной Киеву Донецкой области, где призвал людей эвакуироваться. Постановление об обязательной эвакуации людей из Донецкой области есть, но она всё ещё организуется.

Полная поддержка, полная помощь — и логистическая, и выплаты. Нам нужно только решение самих людей, которые пока не приняли его для себя, — заявил Зеленский.

С таким же сообщением, но чуть раньше, выступила вице-премьер Украины Ирина Верещук. В её версии необходимость эвакуироваться объясняется нежеланием замёрзнуть зимой.

Ранее Вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук заявила, что власти страны намерены организовать обязательную эвакуацию населения той части Донбасса, которая пока контролируется Киевом. По её словам, в упомянутых регионах отсутствует газо- и электроснабжение, вследствие чего отопление домов в тех районах представляется невозможным.