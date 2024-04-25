Зеленский призвал западную авиацию работать на Украине Зеленский: на Украине должна действовать западная авиация, как в Израиле

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На Украине должна действовать западная авиация, заявил Fox News президент страны Владимир Зеленский. Так он ответил на вопрос о том, хотел бы он, чтобы помогавшие Израилю самолеты работали на территории Украины.

Если мы хотим быть настоящими союзниками, Украина и западные страны, они должны показывать то же самое на нашей территории, — подчеркнул он.

Ранее Зеленский дважды за день пожаловался, что западные партнеры не оказывают республике такой же помощи, как Израилю. Западу, как полагает политик, следует объединиться для защиты украинских территорий по примеру, продемонстрированному в Израиле, поскольку такой вариант не только возможен, но и является наиболее эффективным. Позднее политик напомнил, что Украина, как и Израиль, не является членом НАТО и для защиты страны не нужна активация пятой статьи Устава Альянса, а хватит только политической воли.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратил внимание, что западные украинские территории можно оградить от ударов при помощи польских ЗРК Patriot. Это также позволило бы защитить страны НАТО «от прилетов на их территории российских ракет или дронов», добавил политик.

Кроме того, Кулеба констатировал, что был вынужден «испортить вечеринку» по случаю 75-летия основания Североатлантического альянса очередными просьбами предоставить Киеву ЗРК Patriot, поскольку это единственная система, которая может перехватить баллистические ракеты. У союзников Киева «много таких систем», резюмировал он.