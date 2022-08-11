Зеленский призвал «задушить» военную промышленность России Зеленский призвал прекратить поставки зарубежных комплектующих для российской военной промышленности

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Сборка и испытание танков Т-72БЗ на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле

Необходимо полностью прекратить поставки импортных комплектующих, используемых российским военно-промышленного комплексом, заявил президент Украины Владимир Зеленский на донорской конференции союзников Украины из стран Северной Европы. По его словам, которые приводит РИА Новости, без зарубежной оптики и электроники, используемых при производстве ракет, беспилотников и бронетехники, российские войска не были бы столь боеспособны в современных условиях.

Этот поток технической помощи нужно полностью остановить. Должен быть эффективный механизм контроля любых поставок в Россию, чтобы не пропустить ни одной детали, которая может быть использована для обстрелов, — сказал Зеленский.

Также он призвал союзников продолжить поставки вооружения, военной техники и финансовой помощи «для победы Украины».

Ранее Зеленский опубликовал в соцсетях видеообращение, в котором сообщил о намерении Киева вернуть Крым под свой контроль. С таким заявлением он выступил после серии взрывов на аэродроме Саки в районе поселка Новофедоровка на западе полуострова. Политик подчеркнул, что конфликт «начался с Крыма в 2014 году, там и должен закончиться».