Зеленский призвал страны Европы преподать урок России за СВО

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Странам Европы следует преподать России урок за проведение специальной военной операции, заявил президент Украины Владимир Зеленский, его слова приводит «РБК-Украина». Он также сообщил о существовании способа одержать победу над Москвой.

Российскую агрессию можно победить. Но чтобы преподать им урок, что агрессия не может привести к добру, необходима солидарность, — сказал Зеленский.

По его мнению, для победы над Россией Евросоюзу необходимо сформировать единую оружейную промышленность. Кроме того, политик выделил вклад Швеции в общее производство техники.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что решение о передаче замороженных российских активов Украине является справедливым и законным шагом. По его словам, таким образом будет отправлен сигнал всем «потенциальным агрессорам». Для передачи замороженных активов, сумма которых составляет около $300 млрд, он призвал немедленно создать соответствующую правовую базу.

В этой связи член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков заявлял, что Украина привыкла жить за счет России, поэтому Киев просит передать ему замороженные на Западе российские средства. По его словам, больше половины денег украинские власти «обычно разворовывают».