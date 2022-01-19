Зеленский призвал США к немедленным санкциям против России

Ввести ограничения против России уже сейчас и не ждать возможной эскалации призвал американских сенаторов, посетивших Киев, президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на осведомлённый источник.

Президент очень четко дал понять: санкции против «Северного потока 2» нужно ввести сейчас. Любые потенциальные санкции против «Северного потока» или другие санкции бесполезны, — заявил собеседник интернет-ресурса.

Он отметил, что украинская сторона предположила, что санкции на основе вероятной эскалации в будущем «в лучшем случае нейтральны, а в худшем даже поощряют Путина».

При этом в целом переговоры Зеленского и американских сенаторов прошли в позитивном ключе. Они состоялись на текущей неделе.

Ранее стало известно, что ряд американских сенаторов после визита на Украину призвали власти своей страны незамедлительно ввести санкции против РФ. Они рассматривают данную меру в качестве сдерживающей от гипотетической эскалации ситуации вокруг Украины.