Зеленский призвал созвать Совет Украина — НАТО по зерновой сделке

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Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что призвал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в срочном порядке созвать Совет Украина — НАТО по вопросу зерновой сделки. По словам политика, заседание, посвященное ситуации, сложившейся после выхода России из «Черноморской инициативы», пройдет в ближайшее время.

Я обратился к Йенсу с предложением незамедлительно созвать этот Совет для соответствующих консультаций по кризису. И на днях эта встреча состоится, — написал Зеленский.

Украина сможет преодолеть кризис безопасности в Черном море, отметил он. Также украинский лидер заявил, что провел телефонный разговор с генсеком Североатлантического альянса по ситуации в Черном море и интеграции Киева в НАТО. Стороны определили шаги, которые необходимы для «разблокирования и устойчивого функционирования черноморского зернового коридора».

Ранее младший научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн в статье для Global Times заявил, что НАТО заблокировала Киеву вход в блок в ближайшем будущем. Он отметил, что украинские власти должны найти другой путь для разрешения конфликта с Россией.