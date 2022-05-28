Зеленский призвал Рютте прямо сказать, есть ли Украине место в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьера Нидерландов Марка Рютте дать ясный ответ о шансах на членство Украины в ЕС. Накануне европейский политик заявил, что они невелики. В программе Nieuwsuur на телеканале Нидерландской вещательной корпорации (NOS) украинский лидер рассказал, что 26 мая он позвонил премьер-министру Рютте.

Я сказал ему откровенно: «если вы считаете, что нам нет места в ЕС, то вы должны сказать об этом прямо», — сказал Зеленский.

По мнению президента Украины, страна готова к членству в Евросоюзе, несмотря на то, что у неё «есть проблемы». Зеленский считает, что аналогичные трудности испытывают и государства-участники Союза.

Мы должны и хотим проводить для этого необходимые реформы... Да, у нас есть проблемы, но они есть во многих странах, в том числе в странах ЕС, — заявил Зеленский.

Ранее Рютте заявил о малых шансах Украины стать кандидатом на членство в Евросоюзе, а все обещания, данные Киеву, назвал всего лишь «эмоциональным заявлением». Тогда представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила об известной русской поговорке «обещать — не значит жениться».