Зеленский призвал РФ расширить делегацию на переговорах по Донбассу

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Хакеры из России в 2015 году получили доступ к большому количеству электронных писем приёмной канцлера ФРГ Ангелы Меркель в её избирательном округе. За хакерской атакой на компьютеры парламента страны стоит российская военная разведка ГРУ, считают немецкие следователи.

По данным журнала Der Spiegel, сотрудникам федеральной уголовной полиции и Федерального управления по информационной безопасности Германии удалось частично восстановить ход атаки. Они выяснили, что ей подверглись два почтовых ящика приёмной...