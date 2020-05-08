Зеленский призвал РФ расширить делегацию на переговорах по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что Москва последует примеру Киева и расширит состав делегации на переговорах контактной группы по ситуации в Донбассе.
По мнению украинского лидера, это ускорит принятие решений и придаст им государственный статус.
Зеленский также добавил, что решение Киева об изменении состава делегации положительно оценили Германия и Франция,
Как ранее писал NEWS.ru, к переговорам по Донбассу в Минске теперь присоединятся ряд депутатов Верховной рады и членов правительства Украины. Кроме того, в состав делегации могут быть введены советники, эксперты и технические работники. Возглавляет её по-прежнему бывший президент Украины Леонид Кучма.
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