Европа

Зеленский призвал РФ расширить делегацию на переговорах по Донбассу

14:49, 08 мая 2020 13
Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что Москва последует примеру Киева и расширит состав делегации на переговорах контактной группы по ситуации в Донбассе.

По мнению украинского лидера, это ускорит принятие решений и придаст им государственный статус.

Зеленский также добавил, что решение Киева об изменении состава делегации положительно оценили Германия и Франция, сообщает ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, к переговорам по Донбассу в Минске теперь присоединятся ряд депутатов Верховной рады и членов правительства Украины. Кроме того, в состав делегации могут быть введены советники, эксперты и технические работники. Возглавляет её по-прежнему бывший президент Украины Леонид Кучма.

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