Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости разработать законопроект о правах этнических меньшинств. По мнению главы государства, такой документ должен защищать их язык и вероисповедание.
Я уверен, что должен быть законопроект о защите прав меньшинств, и там всё должно быть прописано — их язык, вера, — заявил Зеленский телеканалу «1+1».
Как писал News.ru, ранее глава украинского государства объявил, что его очередной контакт с российским коллегой Владимиром Путиным состоится в рамках нормандского саммита. До этого руководители двух стран говорили по телефону два раза.