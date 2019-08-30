Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему запрещают приезжать на работу на велосипеде. По его словам, это небезопасно.

Я честно скажу, что мне не разрешают, потому что, я не хочу сейчас говорить фамилии людей, от которых может быть опасность. Мы получаем информацию, — рассказал он в эфире телеканала...