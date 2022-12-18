Президент Украины Владимир Зеленский предложил организовать зимой глобальный саммит для обсуждения прекращения конфликта на Украине, сообщил британский телеканал ITV. По его словам, чемпионат мира по футболу доказал, что различные страны и нации "могут выявлять сильнейшего в честной борьбе, а не играя с огнем".
В войне нет чемпионов, здесь не может быть ничьи, — сказал Зеленский.
Ранее американский телеканал CNN сообщил, что Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила просьбу Зеленского выступить с видеообращением перед стартовым свистком финального матча чемпионата мира в Катаре.
Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Россия не настроена на проведение переговоров по мирному урегулированию ситуации на Украине. По этой причине их сейчас и нет, отметил он.
Бывший госсекретарь США, экс-советник президента по национальной безопасности Генри Киссинджер рнаее призвал остановить военные действия на Украине путем мирных переговоров. Он заявил, что новая эскалация конфликта может привести к глобальной катастрофе.