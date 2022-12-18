Зеленский призвал провести глобальный саммит для достижения мира на Украине

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский предложил организовать зимой глобальный саммит для обсуждения прекращения конфликта на Украине, сообщил британский телеканал ITV. По его словам, чемпионат мира по футболу доказал, что различные страны и нации "могут выявлять сильнейшего в честной борьбе, а не играя с огнем".

В войне нет чемпионов, здесь не может быть ничьи, — сказал Зеленский.

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила просьбу Зеленского выступить с видеообращением перед стартовым свистком финального матча чемпионата мира в Катаре.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Россия не настроена на проведение переговоров по мирному урегулированию ситуации на Украине. По этой причине их сейчас и нет, отметил он.

Бывший госсекретарь США, экс-советник президента по национальной безопасности Генри Киссинджер рнаее призвал остановить военные действия на Украине путем мирных переговоров. Он заявил, что новая эскалация конфликта может привести к глобальной катастрофе.