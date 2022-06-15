Зеленский призвал принять в ЕС четыре страны Зеленский призвал принять в ЕС Украину, Албанию, Черногорию и Северную Македонию

Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с премьерами Северной Македонии, Албании и Черногории призвал принять их всех в Евросоюз, передает РИА Новости. Свое предложение он объяснил тем, что государства «не являются конкурентами» на пути вступления в Союз, а только «усиливают возможности друг друга».

Наши страны: Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Северная Македония должны стать полноправными членами Европейского союза, и мы согласны с тем, что наши страны не являются конкурентами на этом европейском пути, а только дополняют и усиливают возможности друг друга, — сказал Зеленский.

Отметим, что Македония, Черногория и Албания являются кандидатами на членство в ЕС. Украина в свою очередь 28 февраля подписала заявку на вступление страны в Европейский союз, в апреле Киев передал заполненный опросник Еврокомиссии. Рекомендации по предоставлению статуса кандидата главам ЕС будут представлены в рамках саммита 23–24 июня.