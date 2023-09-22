Зеленский призвал «не устраивать концерт» из-за конфликта с Польшей

Фото: Pavlo Pakhomenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский призвал не устраивать концерт из ограничений на экспорт сельскохозяйственной продукции, введенных Польшей и рядом других европейских государств, сообщают украинские СМИ. По словам главы государства, Киев намерен добиться компенсации за ограничения вне зависимости от взаимоотношений с Варшавой. По словам Зеленского, он обязан «защищать интересы Украины, при всей любви к польским друзьям».

Украина выбирает юридический процесс. Это ни для кого не новость. Не надо из этого делать какой-то политический концерт. Это цивилизованное решение, — заявил Зеленский.

Запрет на ввоз украинского зерна был введен властями Польши, Венгрии и Словакии. Украина подала жалобу во Всемирную торговую организацию на это решение, а также начала расследование против недружественных действий европейских держав. При этом отмечается, что обмен обвинениями между Варшавой и Киевом из-за экспорта сельхозпродукции начался еще в июле 2023 года. По мнению властей Украины, Польша делает популистский шаг. В свою очередь в правительстве Польши обвинили Украину в неблагодарности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что трения между Варшавой и Киевом продолжат нарастать. При этом он подчеркнул, что эти страны остаются главным сосредоточием русофобии.