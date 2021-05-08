Зеленский призвал не допустить третью мировую войну

https://static.news.ru/photo/12d48e00-b015-11eb-91b8-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Мировое сообщество не должно забывать урок, который извлекло из Второй мировой войны. Важно во что бы то ни стало предотвратить новое кровопролитие международного масштаба, заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к нации по случаю Дня памяти и примирения, который в стране отмечают 8 мая.

Он призвал «наполнить миллионы школьных учебников по истории», романы и фильмы «мантрой о невозможности повторения войны в будущем».

Если на мгновение представить невозможное и предположить, что человечеству позволили изменить свою историю один раз, лишиться одного периода, я уверен, что все люди на Земле выбрали бы единственный вариант: избежать и не допустить Второй мировой войны. К сожалению, мы не можем этого сделать. Не можем избежать войны в прошлом. Но можем и должны сделать всё, чтобы никогда не допустить новой войны в будущем, — заявил Зеленский.

Мир должен раз и навсегда заявить, что в 1939–1945 годы была последняя мировая война, подчеркнул украинский лидер.

Он отметил, что люди живут на планете, где существует более семи тысяч различных языков. Однако, по его словам, есть один особенный — «это язык безграничного почтения и уважения к памяти о миллионах людей, погибших во Второй мировой войне».

Ранее по случаю памятной даты Зеленский в публикации в своём Telegram-канале назвал нацизм абсолютным злом. Он напомнил, что русские, украинцы, белорусы, евреи, грузины, армяне, британцы, французы и представители многих других народов жертвовали жизнями в борьбе с гитлеровской Германией. Любой человек, который пытается оправдать нацизм, заслуживает только осуждения, подчеркнул президент Украины.

В День памяти и примирения Зеленский посетил Луганскую область. Он вместе с послами Евросоюза и «Большой семёрки» побывал в окрестностях села Пивневка, где в декабре 1942 года началось изгнание нацистских войск с украинской земли. Теперь в этом месте появился Колокол Памяти. Там глава государства возложил цветы к Вечному огню и почтил погибших в боях.