Зеленский призвал украинцев не бояться ядерной войны

Фото: Sarsenov Daniiar/Ukraine Preside/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что угроза применения ядерного оружия со стороны России существует, однако не стоит бояться ее. В интервью чешскому телеканалу он пояснил, что Украина согласится на переговоры только в том случае, если российские войска покинут Донбасс и Крым.

В связи с тем, что такая угроза (удара Россией ядерным оружием. — NEWS.ru) существует, я вообще не хочу ее оценивать. Но я не думаю, что мы должны бояться этого. Мы не должны бояться России, — заявил Зеленский.

Глава Украины пояснил, что не хочет оценивать степень угрозы, поскольку «в России любят делать ровно наоборот». Он добавил, что Украине не нужно серьезно относиться к ультиматумам российской стороны.

Накануне газета The New York Times, ссылаясь на неназванных американских чиновников, сообщила, что российские «военные лидеры» обсуждали возможности, а также сроки применения тактического ядерного оружия на Украине. Такая информация, как написала газета, «циркулировала» в правительстве США в середине октября.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что постоянное обращение к теме ядерного оружия со стороны Запада безответственно. По словам представителя Кремля, такая тенденция наблюдается как на официальном уровне, так со стороны СМИ. Спикер Кремля указал, что Москва не собирается участвовать в подобной «накачке».