Зеленский призвал лишать гражданства украинцев с российскими паспортами

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что соотечественников, имеющих также паспорт России, следует лишить украинского гражданства. Такое заявление глава государства сделал во время брифинга во Львове, соответствующее видео опубликовал офис президента в Telegram-канале.

Наше задание, чтобы все люди, имеющие двойное, тройное гражданство, включая гражданство РФ, имеющие духовное или политическое влияние на нашу страну, все эти люди обязательно должны оставаться только с одним гражданством, российским, и жить в соответствующем государстве, — сказал Зеленский.

Во вторник, 10 января, стало известно о том, что глава государства лишил украинского гражданства депутатов Верховной рады от запрещенной в настоящее время партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Тараса Козака, Рената Кузьмина. По словам Зеленского, «это не последние такие решения».

Лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на родине был обвинен в госизмене. Украинские власти заявляли, что он находился под домашним арестом, однако предпринял попытку бегства и в течение месяца был задержан. В дальнейшем врио главы ДНР Денис Пушилин подтвердил, что Медведчук освобожден в результате обмена пленными с Украиной, в результате которого Киев освободил 56 человек, среди них 55 военнослужащих.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может ничего рассказать по поводу наличия российского гражданства у Виктора Медведчука, а также трех других депутатов Верховной рады.