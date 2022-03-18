Зеленский признал, что пришло время восстанавливать целостность Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пришло время встречаться и восстанавливать территориальную целостность Украины. Таким образом он прокомментировал переговоры с Россией. Слова украинского лидера приводит РИА Новости.

Пришло время встречаться. Время говорить. Пришло время восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины, — заявил Зеленский.

В настоящее время представители России и Белоруссии провели три раунда переговоров в Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В настоящее время переговоры превратились в ежедневные, они проходят по видеосвязи.

Ранее Мединский заявил,что нейтральный статус Украины и её невступление в НАТО стали темами, ко которым Москва и Киев максимально сблизили позиции, находясь таким образом «на полпути» по вопросу демилитаризации Украины в рамках переговорного процесса.

Также Мединский отметил, что в Киеве считают, что у них нет нацистских образований и данная тема не актуальна для современной Украины.

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале рано утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. Также наступление при поддержке ВС РФ развивают группировки ДНР и ЛНР. При этом гражданскому населению ничто не угрожает, утверждают военные.