Зеленский призвал исключить РФ из Продовольственной организации ООН

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал исключить Россию из Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) на фоне проблем с вывозом зерна из украинских портов, пишет ТАСС. Зеленский добавил, что решение представителей Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) остановить процесс принятия РФ в состав ее членов должно «служить примером» для других международных организаций. Ранее ОЭСР окончательно свернула процедуру переговоров о вступлении России в клуб развитых мировых экономик. Причина — спецоперация на территории Украины.

Не может быть и речи о продолжении членства России в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, — заявил Зеленский.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что проблем с вывозом украинского зерна с Украины не существует и Москва не препятствует этому.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Киеву необходимо сменить риторику, чтобы решить проблему с зерном. Он подчеркнул, что властям Украины необходимо сосредоточиться на дипломатии.