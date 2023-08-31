Зеленский призвал депутатов Рады голосовать за евроинтеграционные законы

Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Депутаты Верховной рады, голосуя за евроинтеграционные законы, должны собрать 226 голосов для их принятия, заявил президент Украины Владимир Зеленский. В своем видеообращении он назвал это долгом парламентариев.

Провел большое совещание с представителями парламента, с членами правительства, нашими международниками относительно нашей готовности к открытию переговоров о членстве с Евросоюзом... Необходимы законопроекты, которые уже подготовлены и за которые нужно проголосовать в парламенте. 226 голосов за каждое решение для Украины в Евросоюзе – это долг, — сказал украинский лидер.

Ранее глава МИД страны Петер Сийярто заявил, что Венгрия поддержит заявку Украины на вхождение в состав Евросоюза только при условии, что Киев будет соблюдать законные права венгерского меньшинства в Закарпатье. По словам министра, пока положительной динамики в этом вопросе не наблюдается.

При этом глава администрации премьер-министра страны Гергей Гуйяш сообщил, что Украина в ответ на поддержку Венгрии нарушает права венгерского меньшинства в Закарпатье. Он добавил, что Будапешт не считает подобные шаги «дорогой в Европу».