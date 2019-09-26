https://static.news.ru/photo/1539c3be-e086-11e9-9049-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский посетил встречу с представителями деловых кругов «на полях» Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Политик призвал американских инвесторов присоединиться к процессу трансформации Украины в европейскую страну.

По его словам, новая власть стремится и может решить проблемы иностранных бизнесменов в стране. Зеленский добавил, что Киев настроен на проведение реформ, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что власти Соединённых Штатов намерены оказывать необходимую помощь президенту Украины Владимиру Зеленскому в борьбе с коррупцией. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео.