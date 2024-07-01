Зеленский попросил разрешения бить ATACMS вглубь России Зеленский попросил США разрешить ВСУ бить ATACMS вглубь территории России

Фото: Olha Tanasiichuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от США дать Киеву разрешение наносить удары американскими дальнобойными ракетами ATACMS вглубь территории России. В беседе с журналистом издания Philadelphia Inquirer он счел недостаточным разрешение от американского лидера Джо Байдена наносить удары по приграничью.

Кроме того, Зеленский пожаловался, что на военных аэродромах России базируются носители корректируемых авиабомб (КАБ), представляющих угрозу для ВСУ. По его словам, часть военных целей в понимании Украины расположены на куда большем расстоянии.

То есть нужно сегодня дать нам возможность бить ракетами ATACMS вглубь территории России, — сказал Зеленский.

До этого Зеленский признал, что страна понесла большие потери на поле боя, потому Киев не желает затягивания конфликта. Он призвал подготовить план дипломатического урегулирования в течение нескольких месяцев. Украинский лидер также отметил, что у Киева и Москвы не было контактов после конференции в Швейцарии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия остается открытой для любого диалога по Украине, в том числе и с участием посредников. По его словам, это возможно для достижения целей Москвы.