Зеленский признался в желании провести выборы на Украине Зеленский сообщил, что не держится за власть и хочет провести выборы на Украине

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не держится за власть и хотел бы провести в стране выборы. В ходе всеукраинского телемарафона он пояснил, что в период действия военного положения это невозможно сделать по закону, однако выборы могут состояться, если парламент примет соответствующие поправки, а Запад выделит на это деньги.

Я бы не хотел фантазировать, что мы бы жили без выборов три-пять-семь лет. Я не хочу, чтобы к власти было отношение, что она держится. Я ни за что не держусь. Я бы хотел провести выборы, — подчеркнул Зеленский.

На Украине с 24 февраля 2022 года введено военное положение, в июле текущего года Верховная рада продлила его до 15 ноября. При этом в конце октября должны были состояться выборы в парламент страны, однако в связи со сложившейся ситуацией их отменили.

Ранее Зеленский в своем Telegram-канале пообещал «мощный сентябрь» для страны. По его словам, в первый осенний месяц Киев получит новые пакеты военной помощи, в число которых входят артиллерия, бронетехника, ПВО и ракеты, а также средства для разминирования. Он подчеркнул, что о потребностях Украины осведомлены все ее союзники.

Глава государства также заявил, что Киев готов воевать долго и даже жить в условиях боевых действий по примеру Израиля, если стране удастся минимизировать потери. Он подчеркнул, что Украина надеется получить от США гарантии безопасности по той модели, что были предоставлены Израилю.