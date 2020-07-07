Зеленский признался в нарушениях в своей налоговой декларации

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Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции об ошибках в своей налоговой декларации.

Глава государства заявил о нарушении им законодательства из-за «непредставления сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии».

В 2019 году семья главы Украины получила $188 тысяч в счёт погашения облигаций внутреннего государственного займа. После этого были приобретены облигации на сумму $191,7 тысячи. Зеленский должен был отразить это в своей декларации, но не сделал этого.

Президент Украины считает, что все граждане страны должны быть равны перед законом. Зеленский подчеркнул, что готов понести наказание. Об этом заявили в пресс-службе офиса главы государства.

Ранее украинские журналисты уличили компании, которые принадлежали Зеленскому, в уклонении от уплаты налогов. Как выяснила финансист Наталья Лютикова после начала вооружённого конфликта в Донбассе 11 организаций, которые принадлежали Зеленскому и его супруге, снизили число сотрудников. В большинстве компаний числились от одного до двух работников, а предприятия несли убытки. Финансист полагает, что большая часть штата была переведена в тень, и налоги с зарплат не платились. Об этом Лютикова заявила в эфире «5 канала», который принадлежит экс-президенту Петру Порошенко.

Член партии «Европейская солидарность», главой которой также является Порошенко, Владимир Арьев заявил, что информация об уклонении от уплаты налогов взята из открытых источников. Он подчеркнул, что подал запрос в Государственную фискальную службу для проведения проверки.

NEWS.ru писап, что бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности сесть в тюрьму. Политик считает, что нынешний глава государства мстит ему. Именно с этим Порошенко связал возбуждение уголовных дел против него силовыми структурами страны.