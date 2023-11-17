Зеленский заявил о возможном отступлении ВСУ Bloomberg: Зеленский признал, что без помощи Запада ВСУ будут отступать

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ придется отступить, если западные союзники перестанут оказывать помощь Киеву, сообщает агентство Bloomberg. По словам украинского лидера, в частности, из-за ситуации на Ближнем Востоке, Киев стал получать меньше 155-миллиметровых снарядов.

Сейчас я сосредоточен на том, чтобы получать помощь от Запада. Их (западных стран. — NEWS.ru) фокус смещается из-за ситуации на Ближнем Востоке <...> Без [их] поддержки мы будем отступать, — сказал Зеленский.

Агентство Bloomberg со ссылкой на данные исследования, проведенного совместно с Morning Consult, сообщало, что избиратели в США считают защиту границы с Мексикой более важной задачей, чем финансирование Украины и Израиля. За усиление пограничного контроля на южных рубежах страны высказались 68% опрошенных американцев, оказание военной и финансовой помощи Украине одобрили 58% респондентов, за поддержку Израиля выступил 61% опрошенных граждан.

На этом фоне в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом премьер-министр Италии Джорджи Мелони заявила об усталости Евросоюза от конфликта на Украине. По ее словам, в ближайшее время страны Запада начнут искать выход, который устроит и Россию, и Украину.

Ранее Bloomberg со ссылкой на данные исследования, проведенного совместно с Morning Consult, сообщало, что избиратели в США считают защиту границы с Мексикой более важной задачей, чем финансирование Украины и Израиля. За усиление пограничного контроля на южных рубежах страны высказались 68% опрошенных американцев, оказание военной и финансовой помощи Украине одобрили 58% респондентов, за поддержку Израиля выступил 61% опрошенных граждан.