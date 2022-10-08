Зеленский признал южные Курилы «оккупированной Россией территорией» Зеленский: подписал указ о признании южных Курил «оккупированной Россией территорией»

Фото: Volodymyr Zelensky/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о признании южных Курильских островов «оккупированной Россией территорией Японии». По его словам, принятое им решение является историческим и юридически безупречным, сообщает РИА Новости.

Украина подтвердила свое уважение суверенитету, территориальной целостности Японии, включая ее северные территории, которые пока находятся под российской оккупацией. Сегодня я подписал соответствующий указ, — цитирует агентство Зеленского.

Свой указ украинский президент обосновал «общепринятыми нормами и принципами международного права», которые предусматривают «принцип территориальной целостности».

Такое же постановление о южных Курилах прежде приняла и Верховная рада.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил NEWS.ru, что МИД России неоднократно подчеркивал: суверенитет России над Курильскими островами не ставится под сомнение, мирный договор с Японией не подлежит обсуждению, особенно после того, как Токио занял недружественную позицию и взял курс на антироссийскую риторику.