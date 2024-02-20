Зеленский признал тяжелую обстановку для ВСУ под Харьковом

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о тяжелой обстановке на Харьковском направлении в зоне специальной военной операции России. В своем обращении в социальной сети Twitter (X) украинский лидер сообщил, что ситуация для ВСУ крайне тяжелая на тех участках фронта, где российская армия сосредоточила большую часть резервов.

Ситуация на линии фронта крайне сложная на нескольких участках, особенно там, где российские войска сосредоточили большую часть своих резервов, — отметил Зеленский.

Ранее депутат Государственной думы Виктор Водолацкий заявил, что высший офицерский состав ВСУ отступил из Купянска. По его словам, местные чиновники также ушли из города. Как отметил парламентарий, российские военные продолжают «перемалывать» укрепрайоны ВСУ на этом участке фронта.

До этого один из офицеров украинской армии отметил, что решение киевского командования отвести войска из Авдеевки было принято слишком поздно. Боец считает, что затягивание с отступлением привело к большим потерям, хотя уже давно стало очевидно, что ВС РФ одерживают верх. Военный также заявил о проблемах с мобилизацией на Украине и потере во времени при наступлении летом 2023 года.