Зеленский признал отсутствие у Украины шансов на победу Зеленский в Лондоне заявил, что у ВСУ недостаточно бронетехники для победы

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет шансов на победу, поскольку ВСУ располагает лишь десятью бронемашинами НАТО. При этом на вооружении российской армии тысяча единиц подобной техники, отметил он на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Лондоне, сообщает URA.RU.

Конечно, есть много техники, которая нам нужна, это зависит от ситуации на поле боя в Украине... Наш приоритет — это бронетехника. Тем не менее у нас только десять единиц бронетехники НАТО против тысячи машин России — какие могут быть шансы, — цитирует агентство украинского президента.

При этом позже Зеленский, выступая в британском парламенте, передал лордам подарок от украинских летчиков — шлем — и попросил у Лондона боевые самолеты. Он выразил надежду на формирование «самолетной» коалиции.

Ранее телеканал Sky News со ссылкой на заявление офиса Риши Сунака сообщил, что Великобритания планирует предложить Украине вооружение более дальнего радиуса действия. В Лондоне полагают, что новое оружие поможет Киеву защитить объекты критической инфраструктуры.