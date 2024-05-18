Зеленский признал нехватку средств ПВО Зеленский: Украина имеет только 25% необходимых ей средств ПВО

Фото: МО Украины

На сегодняшний день Украина испытывает нехватку систем противовоздушной обороны, заявил в интервью французскому агентству AFP президент страны Владимир Зеленский. Глава государства признал, что страна имеет лишь четверть необходимых ей средств ПВО.

Сегодня мы имеем только 25% от того, что нам требуется, чтобы защищать Украину, я говорю о системах ПВО, — заявил Зеленский.

Агентство отметило, что после одобрения администрацией США помощи Украине в размере $60 млрд президент «хочет видеть поставки». В частности, Зеленский ожидает от Вашингтона американские ракетные комплексы Patriot.

Можем ли мы получить $3 млрд, чтобы приобрести два [Patriot] для Харьковской области, — задался вопросом политик.

Ранее Зеленский заявил, что хотел бы видеть представителей Китая на саммите по Украине, который пройдет в городе Бюргенштоке в Швейцарии с 15 по 16 июня. Украинский лидер считает, что Пекин «имеет влияние» на Москву.

До этого Зеленский выразил мнение, что продвижение российской армии в Харьковской области является «лишь первым шагом». Он предположил, что российское наступление может состоять из «нескольких волн». Первая, считает президент, была именно в Харьковской области.