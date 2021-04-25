Зеленский признал «мощную силу» российской армии

https://static.news.ru/photo/869dc1ac-a670-11eb-b889-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с журналистами признал, что российская армия является «мощной силой». Слова политика приводит издание Financial Times.

Он отметил, что в настоящее время для Украины существует постоянная угроза, потому что в стране идёт война. По словам Зеленского, особенно явно угроза ощущается в районе Донбасса.

А российская армия, мы все это знаем, очень мощная сила. Поэтому она постоянно у наших границ, — сказал глава Украины.

Он заметил, что передвижение российских военных частей у границ его страны является психологическим давлением. Зеленский подчеркнул, что Киев пытается избежать неприятных сюрпризов, но готов к ним.

Вооружённые силы Украины очень сильны. Государство готово сдержать любую угрозу агрессии, — добавил политик.

20 апреля Зеленский в видеообращении предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться в Донбассе. Он рассказал, что за день до этого на встрече политических советников стран «нормандской четвёрки» (Россия, Украина, Франция и Германия) со стороны России прозвучала инициатива встретиться на линии соприкосновения, чтобы максимально точно оценить ситуацию. Президент Украины выразил готовность «пойти ещё дальше» и провести переговоры «в любой точке украинского Донбасса, где идёт война».

Ранее Зеленский сообщил, что Минские соглашения нуждаются в большей гибкости и расширении числа участников переговоров в «нормандском формате» за счёт привлечения США.