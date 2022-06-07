Зеленский признал, что Украина не способна наступать FT: Зеленский признал, что Украина уступает России в технике и не способна наступать

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что его страна проигрывает России в технике и поэтому не может наступать, сообщает британская газета Financial Times. По его словам, наступление в нынешней ситуации грозило бы значительными человеческими потерями.

Мы уступаем в плане техники, поэтому мы не способны наступать. Мы понесем больше потерь, а люди являются моим приоритетом, — подчеркнул Зеленский.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что для успешного противостояния России Украине нужно по меньшей мере 60 реактивных систем залпового огня — больше, чем обещают Великобритания и США. По его словам, РСЗО является «оружием, которое в корне изменит ситуацию» на Украине: при получении 60 таких систем россияне утратят возможность продвигаться куда-либо, тогда как при 20 системах продолжат продвижение с более тяжелыми потерями, чем сейчас.