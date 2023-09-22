Зеленский признал, что новый пакет помощи от США был необходим Украине

Фото: Nathan Howard - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Новый пакет военной помощи от США был необходим Вооруженным силам Украины, признал глава государства Владимир Зеленский. При этом украинский лидер не стал упоминать ракеты ATACMS, которые запрашивал у Вашингтона, передает ТАСС.

Это именно то, что необходимо нашим солдатам, — сказал Зеленский.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что общая стоимость нового пакета американской помощи Украине составить $128 млн. Он добавил, что поставки еще на $197 млн пойдут из ранее выделенных пакетов.

Оперативно-тактические ракеты ATACMS не будут включены в новый пакет помощи Украине, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам. Такое решение принял лично Джо Байден. При этом Салливан указал, что в новые поставки на Украину, о которых в ближайшее время должен объявить глава государства, войдут «значительные» средства ПВО и кассетные боеприпасы.

Также министр обороны США Ллойд Остин, отвечая на вопрос о поставках Киеву дальнобойных ракет, заявил, что Украина больше нуждается в средствах противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, в данное время союзники сосредоточены именно на этом и в этом направлении еще многое предстоит сделать.