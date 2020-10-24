Зеленский принял участие в местных выборах и в опросе

https://static.news.ru/photo/1bd93b26-16a6-11eb-b1ed-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Глава Украины Владимир Зеленский проголосовал в Киеве на местных выборах, а после принял участие в опросе, который сам и предложил провести. Инициатива призвана узнать мнение людей по важным для страны вопросам.

Её результаты не будут иметь юридической силы. Власти поинтересуются у граждан, нужно ли вводить пожизненное заключение для виновных в коррупционных преступлениях в особо крупных размерах, создать в Донбассе свободную экономическую зону, сократить число депутатов в Верховной раде до 300 и легализовать медицинский каннабис. Кроме того, в опросе есть пункт — считать ли необходимым на международном уровне заявить о предоставлении гарантий безопасности, определённых Будапештским меморандумом.

Для меня важно, как для любого украинца, чтобы мы избирали тех людей, которым доверяем. Это местные выборы. Важно, что эти люди могут сделать на местах, — прокомментировал Зеленский местные выборы в беседе с телеканалом «Украина 24».

На Украине проходят выборы депутатов областных, городских, районных и поселковых советов, а также мэров населённых пунктов. Избирательные участки открыты по всей стране, за исключением неподконтрольных Киеву районов Донбасса.

Шесть уголовных дел возбудили правоохранительные органы Украины за два часа с момента старта местных выборов. Об этом рассказал первый замглавы МВД страны Сергей Яровой. Он отметил, что с начала голосования зарегистрировано 383 заявки о нарушениях. По двум из них составлены административные протоколы.

По словам Ярового, 65 избирательных участков в стране начали работу с опозданием. По прошествии двух часов выборов так и не заработали четыре участка. Глава ЦИК Украины Олег Диденко объяснил несвоевременное начало работы участков техническими проблемами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что украинские полицейские задержали женщину, которая оголилась в момент, когда к участку для голосования в рамках проходящих на Украине местных выборов шёл президент страны Владимир Зеленский с женой. Инцидент показали в эфире местного телевидения.