Зеленский пообещал вернуть Крым Украине Зеленский: Украина «установит контроль над аннексированным Россией регионом»

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Солдат ВС Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на международном саммите «Крымской платформы» заявил, что Киев «установит контроль над аннексированным Россией регионом». По его словам, которые приводит агентство Reuters, «возврат полуострова станет возрождением мирового закона и порядка».

Чтобы преодолеть террор, необходимо одержать победу. <...> Необходимо освободить Крым. Это будет возрождение мирового закона и порядка, — сказал Зеленский.

Незадолго до саммита глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале назвал террористами участников «Крымской платформы». Он отметил, что встреча — не что иное, как обыкновенное шоу. По его словам, Зеленский просто «играет роль в сценарии, написанном для него западными режиссерами».

«Крымская платформа», как и другие шоу последних месяцев с Зеленским в роли президента, оплачены смертями десятков тысяч украинских солдат, — написал Аксенов.

Ранее постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что идея отторжения полуострова от РФ приведет к полному краху Украины. Киев об этом уже предупреждали, отметил он. По словам политика, поднимаемая Зеленским тема, мало кому в мировом сообществе интересна.