Зеленский пригрозил ВС РФ судом из-за ударов по военным объектам в Киеве

Фото: flickr

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении на русском языке пригрозил российским военным «судом, где бы они ни находились», за удары по объектам в Киеве. Соответствующее обращение опубликовано в Telegram-канале главы государства. Он также заявил, что его страна продолжит «защищаться с любых направлений».

Если кто-то думает, что уйдет от ответственности, сказав, что такой был приказ, вы ошибаетесь. <…> И вы не спрячетесь нигде — ни на берегах Каспийского моря, над которым запускаются ваши ракеты, ни в Белоруссии. Нигде, — сказал Зеленский.

Кроме того, украинский президент обратился к жителям Белоруссии и предупредил, что ее втягивают в вооруженный конфликт «даже активнее, чем это было в феврале и в весенние месяцы». Он также выразил уверенность, что белорусский народ поддерживает Украину.

Ранее советник президента Украины Алексей Арестович заявил, что бойцы ВСУ будут убивать белорусских военных с «особой злобой», если белорусская сторона решит участвовать в спецоперации на стороне России. Он добавил, что Киев «не выдержит предательский удар», одновременно назвав белорусов «братьями». До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что Москва никогда не просила Минск принять участие в операции, но добавил, что к этому его подталкивает Запад.