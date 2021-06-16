Зеленский пригрозил создать самую мощную армию в Европе

https://static.news.ru/photo/944e7b50-ce9f-11eb-a5db-96000091f725_660.jpg Фото: president.gov.ua

Если Запад прекратит поддерживать Украину в конфликте с самопровозглашёнными республиками в Донбассе, то ей придется создать «самую мощную армию в Европе», чтобы самой решать проблемы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Его слова приводит официальный сайт главы государства.

Зеленский подчеркнул, что речь идет о техническом и войсковом превосходстве, которое будет достигнуто при помощи человеческого потенциала. При этом он подчеркнул, что ничего хорошего в этом нет.

Вместо того чтобы становиться учеными, технологически развивать свою страну, люди будут думать о том, как защищать семью, дом, — заявил Зеленский.

Ранее президент Украины заявил, что завершение строительства российского газопровода «Северный поток —2» позволит России заблокировать поставки энергоносителей через территорию Украины и тем самым принудит её к диалогу с самопровозглашёнными республиками в Донбассе. По мнению Зеленского, такая ситуация возникнет, если Запад не вступится за Украину и не предоставит ей гарантий безопасности.