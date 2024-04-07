Зеленский пригрозил России «конкретным» ответом за удары по Харькову

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале пригрозил России ответом на атаки ВС РФ по объектам ВСУ близ Харькова. По его словам, он обсудил ситуацию на фронте с главами силовых структур Украины. Зеленский добавил, что ответ на удары по военным объектам и объектам инфраструктуры будет «конкретный и справедливый».

Отдельный разговор с главой СБУ [Василием] Малюком, руководителем ГУР [Кириллом] Будановым, министром внутренних дел [Игорем] Клименко по поводу ударов по Харькову и восточным регионам Украины. <…> Готовим ответ — очень конкретный, — написал Зеленский.

Глава Харькова Игорь Терехов ранее сообщил, что энергетическая система города потерпела масштабные разрушения в результате ударов. В областном центре введены жесткие графики отключений света. Он добавил, что в Харькове частично работает электротранспорт. В метро поезда прибывают с интервалом 10–12 минут в час пик, в остальное время — 20 минут, по городу ежедневно курсирует определенное количество троллейбусов с автономным ходом.

До этого сообщалось о, как минимум, пяти взрывах в Харькове. На территории города звучали сирены воздушной тревоги. По данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», по объектам, расположенным в Центральном районе Харькова, были нанесены удары. В Минобороны России данную информацию пока не прокомментировали.

Telegram-канал Readovka со ссылкой на военкоров писал, что по Университету Воздушных сил Украины в Харькове ударили ракетами. Согласно его информации, над военной частью поднялся столб дыма. Министерство обороны России также не комментировало эту информацию.