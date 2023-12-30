Зеленский пригрозил перенести боевые действия в Россию

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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал перенести боевые действия на территорию России, соответствующее заявление он разместил в личном Telegram-канале. Политик также поблагодарил западных лидеров, которые помогают укреплять систему ПВО страны.

Я благодарен <...> тем [западным лидерам], кто помог нашему государству с ПВО. <...> Мы продолжим усиливать нашу ПВО и работать над тем, чтобы вернуть войну <...> в Россию, — заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что 29 декабря в Киеве было зафиксировано по меньшей мере восемь мощных взрывов. События в украинской столице подтвердил мэр Виталий Кличко, он также уточнил, что в городе работает система противовоздушной обороны. По его словам, в Подольском районе города вспыхнуло складское помещение. Украинские СМИ дополнили новости информацией о как минимум пяти взрывах в Одесской области на фоне воздушной тревоги. При этом президент Зеленский заявил, что Россия выпустила по Украине около 110 ракет. Большая часть из них, по его словам, была сбита.

В свою очередь в Минобороны РФ сообщили, что за неделю ВС России нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Отмечается, что целями стали аэродромы, арсеналы, места размещения подразделений ВСУ и иностранных наемников.