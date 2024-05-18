Зеленский пригласил союзника России на саммит по Украине в Швейцарии Зеленский заявил, что хотел бы видеть Китай на саммите по Украине в Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы видеть Китай на саммите в Швейцарии. По его словам, Пекин «имеет влияние на Россию», поэтому ему необходимо принять участие в конференции, передает Agency France-Press. Событие, о котором идет речь, пройдет в городе Бюргенштоке 15-16 июня. Россия не примет участие в переговорах.

Я бы хотел, чтобы Китай участвовал в саммите мира, — заявил Зеленский.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не может называть всех участников саммита в Швейцарии. Таким образом он ответил на вопрос об участии Турции, Индии и КНР. При этом, по словам Кулебы, количество участников растет.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что в ходе предстоящей конференции в Швейцарии Киев намерен окончательно утвердить «формулу мира» как единственно верный путь. Помимо этого, страна преследует еще две цели, добавил он. Одна из них — добиться максимальной поддержки «формулы» со стороны других государств.

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш в свою очередь заявлял, что конференция по Украине, которая должна пройти в Швейцарии, лишена смысла без участия России. По его словам, на встрече должны присутствовать обе стороны.