Зеленский пригласил Россию к участию в «Крымской платформе»

Украинский президент Владимир Зеленский пригласил Россию к участию в форуме «Крымская платформа». Он подчеркнул, что в Киеве подумали о России как о полноценном участнике саммита после того, как российские политики обсудили и прокомментировали его.

Если эта площадка настолько интересует её, мы приглашаем Российскую Федерацию присоединиться к «Крымской платформе» для совместной выработки путей деоккупации Крыма и исправления её исторической, трагической ошибки, — заявил политик во время мероприятия.

Украинские власти объявили о создании форума в августе 2020 года. По задумке Киева, мероприятие должно координировать международные усилия «по возвращению Крыма» в состав Украины.

Ранее Зеленский заявил, что многие европейские лидеры не стали участвовать в этом мероприятии, поскольку «боятся» России. Он добавил, что многих европейских лидеров позвали на «Крымскую платформу», но политики решили не приезжать.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что киевский саммит «Крымская платформа» является недружественным по отношению к России. Представитель Кремля добавил, что Москва категорически не приемлет подобные мероприятия. Также Песков добавил, что в власти не планируют реагировать на 30-ю годовщину независимости Украины, а президент России Владимир Путин не будет делать каких-либо заявлений по этому поводу.

Крым стал российским регионом в 2014 году. Тогда на полуострове прошёл референдум, на котором подавляющее большинство жителей Крыма и Севастополя проголосовали за вхождение в состав России. Несмотря на это, Украина по-прежнему считает Крым своей, но «временно оккупированной территорией».

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что из-за потери Крыма убытки Украины составили более $100 млрд. В эту сумму оцениваются утерянные природные ресурсы и активы промышленности. Шмыгаль добавил, что люди страдают от политики страны-агрессора.