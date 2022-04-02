Зеленский позвал Меркель и Саркози приехать в Бучу

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель и экс-президента Франции Николя Саркози приехать в город Бучу Киевской области. Согласно фото- и видеоматериалам, там было обнаружено большое количество убитых мирных жителей. Соответствующее предложение прозвучало в очередном видеообращении украинского лидера, передаёт РИА Новости.

Приглашаю госпожу Меркель, господина Саркози посетить Бучу и увидеть, к чему привела политика уступок России, — сказал Зеленский.

Он добавил, что все обвинения в адрес РФ рассмотрят на заседании Совета Безопасности ООН во вторник, 5 марта. Лично Зеленский намерен проинформировать об этом всех партнёров Киева. Глава украинского государства также отметил, что он хочет создать специальный механизм правосудия с привлечением отечественных и иностранных экспертов.

Ранее власти Украины и мировые СМИ опубликовали фото- и видеозаписи из города Бучи под Киевом. На них изображено большое количество убитых. По данным западных СМИ, это тела мирных жителей города.

В Минобороны России 3 апреля опровергли обвинения киевского режима в якобы убийстве мирных жителей российскими военнослужащими в населённом пункте Буча Киевской области. Там отметили, что заявления украинских властей об убийствах жителей Бучи появились лишь на четвёртый день после отхода российских военных из города.